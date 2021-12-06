鴻海(2317)公布2021年11月自結合併營收6217.13億元，較10月5508.9億元成長達12.86％、較去年同期6813.75億元減少8.76％，改寫同期次高。累計前11月合併營收5.27兆元，較去年同期4.64兆元成長達13.67％，續創同期新高。

觀察鴻海11月四大產品概況，鴻海表示，與10月相比，以元件及其他產品最強、消費智慧產品居次，電腦終端產品位居第三、雲端網路產品則殿後。與去年同期相比，仍以元件及其他產品最強、雲端網路產品則次之，電腦終端產品位居第三、消費智慧產品則殿後。

鴻海受光學零組件供給吃緊影響，10月旺季營收意外「雙降」失守6000億元關卡，董事長劉揚偉隨後在法說中指出，隨著料況在10月底恢復正常，後續營收表現將逐步恢復常軌。鴻海11月營收如預期順利顯著回升，表現符合預期。

劉揚偉表示，隨著主要產品進入出貨高峰期，預期鴻海第四季營收將季增逾15％，若無零組件缺料狀況表現將更好。不過，由於去年同期受疫情影響，新產品推出時間較晚、墊高比較基期，預期將較去年同期略減3～15％。

對於第四季四大產品展望，鴻海預期消費智慧產品將季增逾15％、但年減逾15％，雲端網路產品季增3～15％、與去年同期約略持平。電腦終端產品將較第三季約略持平、年減3～15％，元件及其他產品則將季增、年增3～15％。