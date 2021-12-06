公投進入最後決戰階段，藍綠公投宣講大拚場，全力總動員催票。其中國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強之前就已經展開夜宿活動，並跑遍各地宣講，而他昨(5日)更宣布，四大公投通過，將從台北走到高雄，徒步400公里謝票，藉此宣示必勝必成的決心。此宣示曝光後，不到一天時間已有超過3.7萬名網友按讚。

羅智強表示，從公投提案、環島連署、街頭宣講、夜宿凱道到與民進黨辯論，始終以小蝦米對大鯨魚的精神，與國家機器奮力搏鬥；他也提到，「府院黨全員出動，網軍側翼傾巢而出」，至於問他拚公投過關難不難？「真的很難、很難！」

不過，羅智強也說，若沒有來自社會各角落源源不絕民意的支撐，若不是我們堅信道理站在時間這一邊，我們如何能堅持至今，民進黨天不怕地不怕就只怕公投，「因為唯有直接民主的公投，能夠制衡民進黨的違法亂紀」。

因此羅智強說，四大公投進入倒數階段，每天都會全力以赴，因為他知道，拚的不只是食安、民主、環保、能源，更是台灣千秋萬代的未來。而他的行動曝光後，不少網友在該篇貼文底下留言表示「謝謝您的決心與毅力，辛苦您了」、「你很狂耶，但還是為你加油」、「台灣第一人，除了感動還是感動」、「佩服羅議員的勇敢和毅力」。