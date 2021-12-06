民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，引發綠營網軍互打風波，昨（5）日有PTT網友發現林秉樞案的維基百科資料曾被IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，在其中加入副總統賴清德的相關資訊，事後國發會表示該IP位址來自公路總局，公總則表示檢查後「沒有發現」連線至維基百科的紀錄。針對此一奇特情形，網友紛紛提出各種「解方」打臉怎會查不到？還有不少人建議應讓「天才IT大臣」唐鳳來調查此事。

PTT鄉民「kusowan」5日在PTT八卦板發文，揭露一個IP位址登錄在國發會的用戶修改了林秉樞施暴案的維基百科資料，在「曾與林秉樞合照或互動的名人」中加入賴清德、柯文哲及館長3人的資料，引起網友討論；國民黨台北市議員徐巧芯也質疑「為何這個案子到現在還會有疑似網軍，用政府的力量在修改，增加賴清德要幹嘛？」

事後國發會表示，多數中央機關IP均以本會名義登錄，經查後確認該IP屬於公路總局使用；公總則表示，調查後發現當日該線路並沒有連結至維基百科（IP 103.102.166.224）的紀錄，會先了解維基百科是否有其他IP位址，接下來也會繼續仔細查證，有必要會協請相關單位調查。

維基百科的網站上就有將所有IP位址秀出。（翻攝自維基百科）

不過有PTT網友表示，維基百科上的紀錄來源與連線時間都寫得很清楚，應該可以針對公總IP在符合的時間段查詢曾連接到哪些目的地，如此一來即可清楚，而不是去查維基百科有無其他IP；也有網友說，維基百科有沒有其他IP位址只要簡單查一下馬上就知道了，並加碼附上維基百科的頁面，指出維基百科自己就有將所有IP位址列出，質疑這並不是一件很難的事情。

其他網友則質疑，連一個IP是誰使用的都查不到，若是機密文件被發出去是不是也查不到，認為這已經是國安漏洞的問題。除此之外，也有許多網友建議應該讓唐鳳來查此案，說「有請天才IT大臣技術指導一下」、「請天才唉踢大臣嚴辦」。