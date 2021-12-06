大陸著名演員李志輿5日驚傳去世，享年85歲，李志輿曾演出過《巴山夜雨》、《七月流火》等經典作品，更憑藉著《徐悲鴻》奪下第三屆電視金鷹獎最佳男主角獎，同時他也在上海戲劇學院表演系擔任教授，教出不少一線演員，消息曝光一片哀淒。

李志輿出生於1936年，大學就讀上海戲劇學院，畢業後就留在學校擔任教授，踏入演藝圈後，李志輿教出了漂亮成績單，以精湛演技收服不少觀眾，同時他也從不停止教書，1993年還曾獲邀到美國加州州立大學講課，1997年也受邀到好萊塢米高梅電影公司考察。

宋佳也是李志輿的學生之一。(圖/翻攝自宋佳微博)

李志輿在教課的期間培育出了潘虹、尤勇、任泉、李冰冰、廖凡、大小宋佳等實力派演員，其中李冰冰和廖凡更前後獲得金馬影帝后，而李志輿的2位哥哥也都是演員出身，妻子洪融與女兒李芸也是演員，李志輿一生可以說是奉獻給戲劇，他一直到72歲都還在螢光幕前活躍。

李志輿待李冰冰如親生女兒。(圖/翻攝自李冰冰微博)

李志輿4日才剛過完85歲生日，沒想到隔天凌晨就病逝，噩耗傳開後，不少過去他曾教過的演員和影視人都發文哀悼，李冰冰也感傷表示：「一日為師，終生為父。您待我就像待自己的女兒一樣，女兒好遺憾啊」，不難看出李志輿離世對大陸演藝圈造成的影響。