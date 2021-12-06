洪一中4日傳出向請辭富邦悍將總教練職務，球迷譁然，有人在富邦臉書上留言支持洪總，希望球團不要往錯誤方向整治，別把責任推給教練團。此外，中信兄弟首席教練丘昌榮、悍將顧問陳金鋒都被談論是接班的人選。但是陳金鋒過去是副領隊，沒有擔任總教練的經驗，本人未必有意願，出線機率可能不大。官方目前尚未對整起事件正式回應。

富邦於2016年底買下義大犀牛，5年來一冠未得。2019年9月，La New公司與日本樂天簽下轉讓協議書，Lamigo桃猿從新球季開始成為「樂天桃猿」。同年12月，桃猿總教練洪一中率領教練團跳槽富邦悍將，簽下複數年合約（3年）。建立過「Lamigo王朝」的洪一中轉投富邦悍將當時是個震撼彈，隔年春訓開打，多人更換球衣背號，包括新來的教練團成員一度沒人敢使用洪一中、投手教練、首席教練留下的背號。

洪一中來到富邦悍將不久，2020年6月爆發了海歸野手胡金龍「以LINE逼宮」的風波，他的留言「打爆富邦換總A（總教練）」遭到外流，富邦悍將球團支持總教練，導致胡金龍被下放二軍懲處。

2021年11月，富邦悍將投手教練布魯斯與洪一中吵架，兩人平時就不和，球團解釋是「東、西方調度理念不同」，結果布魯斯決定離開臺灣。幾乎可說洪一中執掌富邦悍將兵符以來就不得安寧。