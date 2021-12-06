蔡英文總統4日在公投宣講時，竟然問台下支持者誰有打高端，然後稱讚接種的人「很不錯，你們畢竟是死忠的」。對此，趙少康表示，蔡英文這種問法令人驚駭，完全不像一個總統的樣子，要知道蔡是中華民國的總統，不是什麼邪教的教主！

對於蔡英文的說法，趙少康今（6日）在臉書發文表示，打高端就是死忠的，這是什麼邏輯？打什麼疫苗，應該是科學的、是醫學的，跟忠不忠於誰有什麼關係？打高端就是死忠的，那不打高端的豈不就是叛徒？如果當了5年總統，全台灣只有77萬死忠，也未免太悲哀了吧？趙直言，就算是死忠，也是要忠於國家，怎麼是忠於蔡個人；蔡用是否打高端來測試是否對效忠，簡直是匪夷所思。

趙少康稱，許多人在一旁開玩笑說打高端的人是蔡英文的死忠，是帶有譏諷意思的，蔡英文居然大言不慚的把這77萬人都當成死忠，是暗指這77萬人不是依據科學及醫學，只是因為效忠蔡英文、相信蔡英文，就盲目的去打高端，這不是愚民什麼才是愚民？

趙少康批評，蔡英文對高端無所不用其極的吹捧支持，加上動用大筆公帑買高端，已經把高端的股價一度從每股30元推升到400元，市值從30億推高到800億，而今蔡的77萬死忠出不了國，還要被迫打四劑疫苗，蔡英文都不會覺得不好意思？不會覺得對不起他們？趙相信，這些人應該是死忠沒錯，但蔡是怎麼對其死忠的？難道這些人天生就該對蔡死忠嗎？