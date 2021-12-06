小編今天(6日)精選5件不可不知的國內外財經大事。市場看晶圓代工最熱話題，近期全聚焦在力積電掛牌上，且不只對力積電投資討論度高，對聯電乃至世界的比價效應，關注度亦不低。台積電第二季的季配息2.75元將於16日除息，法人指出，台積電九次的除息均在1～15日內完成填息，其中還有五次上演最強勢的一日填息，本次除息行情備受市場矚目。

【1】晶圓代工火熱 台股年終甩尾

晶圓代工題材一波接一波，力積電6日掛牌上市啟動比價效應，台系晶圓代工二哥聯電、三哥世界股價準備大拚場，加上龍頭台積電收復600元大關後，即將迎來新一輪除息行情，押寶填息行情資金可望牽引指數衝高，加上產業供不應求、報價續漲，台股年終飄散濃濃半導體風。

【2】雙降關稅利多 貨櫃三雄樂

貨櫃三雄11月營收將公布，在貨量、運價走揚下，法人估，單月營收維持高檔，長榮、陽明有機會續戰新高。此外，世界最大自貿經濟體RCEP明年1月上路，全球最大進口國美國有望降低對大陸進口商品關稅緩解通膨壓力，均有利增加區域貨物流通；陽明、萬海等擴大亞洲線、跨太平洋線運力，搶攻二大經濟體系雙降關稅的貨運商機，預估明年第一季運量、運價仍將維持高檔不墜。

【3】抗通膨 15檔高現金殖利率股出線

全球已低利率又面臨高通膨時代，投資人要如何因應？法人建議股票為兼具對抗低利率及通膨的標的之一，選對台股高現金殖利率股可打敗通膨怪獸，依據條件選出中信金（2891）、長榮（2603）、友達（2409）等15檔。

【4】資金簇擁 年底挑戰18,200點

比特幣3日盤中一度急跌逾一成，引發虛擬貨幣大震盪，法人指出，台股受到衝擊有限，在資金行情效應及力積電新掛牌帶動晶圓代工族群買盤，盤勢維持攻堅格局，短線指數將可突破前高18,034點、年底前上看18,200點，看好高殖利率、半導體、航運等題材類股。

【5】高房價壓不住 非都會區每坪瘋漲逾3字頭

房市全台發燒，不僅都會區房價漲破新高，過去低房價的非都會區房價也瘋漲！據統計，全台非直轄市的縣市中，新竹、宜蘭等新案最高開價達6、5字頭外，還有不少縣市新推案最高開價站上3字頭，甚至連離島的金門、澎湖也有建案開價站上3字頭。