一家北部紡織大廠董事長與一名未婚女子外遇，因兩人經常在臉書上曬恩愛遭到妻子抓包，當時董座簽下外遇協議書，表示若再犯就辭去董事長及總經理職務，股權全數移轉給妻子，因此獲得妻子原諒。未料不到半年，董事長又偷吃遭逮，他竟然履約放棄江山，直接轉讓2250萬股權給妻子，辭去所有職務，董娘一氣下怒告丈夫與小三，法官審理後，小三判賠20萬元，丈夫因已經履約轉讓股權，則不需賠償，仍可上訴。

根據判決書記載，董娘控訴，她與丈夫結婚29年，並育有一子。在109 年2 月，經友人告知小三於社群網路平台公開分享與丈夫出遊、約會、入住飯店等照片，標記丈夫名字，並留言表示「羨慕你的太太很賢慧」，顯然知道丈夫已婚身分。

經她詢問丈夫後，丈夫表示2 人已結束戀情，並書具悔過書，原本一度原諒丈夫，但卻又接獲2 人之親密影像，這時才知道丈夫和小三不僅未分手，反而進一步租屋同居，公開出雙入對且舉止親暱，網路社群上更公開以男女朋友、太太相稱，一怒下告上法院。

由於董娘與丈夫間在去年4月簽下外遇協議書，言明若董事長仍有外遇，將會打名下股份全轉給妻子。董娘氣得要求丈夫履約，未料丈夫眼也不眨就簽下協議書，讓吃2250萬元股票，並辭掉董事長退出經營。

董事長出庭時反駁，自稱與老婆已分房10年，現在也還是分居，婚後2 人就經常爭吵，而且她與小三自107 年交往至109 年初，並未向女方告知自身已婚之身分。且妻子所提照片是她與女方與友人之公開聚餐，非單獨出遊，過程中也無親密行為，臉書發文只是因2 人基於朋友間之留言互動，並無何不當之處。

小三則辯稱，董事長說自己沒結婚，她看男方的社群，也沒說有結婚或交往對象，周圍友人也說男方因工作忙碌並無結婚，這時才同意與他交往，她在臉書留言「羨慕你的太太很賢慧」是以嬉鬧口吻自稱為男方太太。而臉書所留僅係愛心按讚貼圖。

法官審理後認為，被告2 人交往期間約會出遊、拍照，出現牽手、摟抱、摟肩情狀，已逾普通朋友間一般社交行為之分際，超乎社會通念所能容忍有配偶者與其他異性間往來之程度，足以導致夫妻對婚姻產生不安、懷疑及痛苦，認定陳女侵犯董娘配偶權，判她須賠償20萬元。