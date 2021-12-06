蔡英文「辣台派開講」問有無打高端 見台下踴躍舉手讚：你們畢竟是死忠的

四大公投案即將在18日舉行投票，總統蔡英文4日在「辣台派開講」活動中除與民眾談論公投案議題，也談到疫情，她詢問台下民眾「現場有人跟我一樣打我們的國產疫苗嗎？請舉手！」並說「不錯喔，你們畢竟是死忠的」。此話一出，引發不少議論、批評，國民黨前立委孫大千今(6日)在臉書拋出疑問，「讓自己的死忠支持者冒著健康安全的風險去接種4劑疫苗，蔡英文難道不覺得應該跟他們說一聲抱歉嗎？」

蔡英文在該場活動中表示，我們現在疫苗充足，每個人都可以打到疫苗，除了我們自己購買的疫苗，台灣和國際之間所形成的善的循環，獲得美國、日本等國家捐贈的疫苗，同時也自行研發出安全又有效的國產疫苗，我們的國產疫苗不僅保護了更多人，也向國際展現出台灣的防疫能力；接著她問台下民眾「現場有人跟我一樣打我們的國產疫苗嗎？請舉手！」並說「不錯喔，你們畢竟是死忠的」，台下則是給予一片掌聲回應。

對於蔡英文的說法，孫大千認為，「用『是否打高端』作為死忠支持者的標準，就好像是古代喝了符水就可以成為信徒一樣」，因此拋出疑問，像是「第二類中央政府防疫官員幾乎全部都去打好打滿國際疫苗，所以這些人都不能算是蔡英文的死忠支持者了嗎？」