美國有線電視新聞網（CNN）4日開除王牌主播克里斯．古莫（Chris Cuomo），指出他護航哥哥、前紐約州長古莫性騷案中發現更多資訊，不過案情疑似有內幕，一名女性前同事指控克里斯．古莫性騷擾，目前尚不清楚性騷擾指控是否和CNN快刀開鍘的決定有關。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美聯社報導，就在CNN宣布開除明星主播克里斯．古莫的同一天，《紐約時報》（New York Times）報導，克里斯．古莫一名女性前同事的委任律師1日和CNN接觸，控訴克里斯．古莫曾對這名女性資淺同事「嚴重」性騷擾。

這名受害女性後續被爆料是克里斯．古莫在美國廣播公司新聞網（ABC News）工作期間的同事。克里斯．古莫於2006至2009年間在美國廣播公司主持談話性節目「早安美國」（Good Morning America），隨後又主持新聞節目《20/20》，2013年才跳槽至CNN。

克里斯．古莫的哥哥、前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）被控性騷擾11名女性，克里斯．古莫雖聲稱僅以弟弟的身份傾聽、對哥哥提供看法，但紐約州檢調發現，克里斯．古莫不但無償任哥哥的幕僚，還動用自己在新聞界的人脈幫古莫的團隊準備訴訟，違反新聞倫理。

CNN 4日宣布，在審查克里斯．古莫護航哥哥的性騷擾案件中發現更多額外資訊，因此祭出開鍘。

這名女性的委任律師卡茲（Debra Katz）表示，受害女子決定挺身而出，是因為看不慣克里斯．古莫在節目中回應州長哥哥身陷性騷擾風波的聲明。3月1日，克里斯．古莫在節目上表示，「我一直都非常關心這些事」，卡茲表示委託人對這項聲明「感到厭惡」。

目前尚不清楚CNN快刀開除克里斯．古莫，是否和女子提出的性騷擾指控有關。

CNN在回覆《紐約時報》的聲明指出，「根據我們所收到有關克里斯．古莫在他哥哥辯護案中的行為報告，我們有理由終止合約。」聲明接著指出，「當本周出現新指控時，我們嚴肅看待，並且認為沒有理由再推遲立即採取行動。」

《紐約郵報》引述消息人士指出，從法律層面來看，CNN有理由根據紐約州檢察官的調查開除克里斯．古莫，「從實際層面來看，當性騷擾指控出現，CNN決定，『真的是夠了』。」

除了這名女子，9月克里斯．古莫就被爆出在2005年的一場派對上對女性主管伸出鹹豬手，用手捏女主管的屁股蛋。

之後克里斯．古莫又被爆出讓CNN「古莫黃金時間」（Cuomo Prime Time）的女節目製作人芭克（Melanie Buck）「備感威脅」，芭克於今年3月主動請辭。