憋尿太久或太常憋尿，對身體健康都會造成影響，但長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦表示，不憋尿不代表「一有尿就必須去尿」，排尿過於頻繁恐使膀胱失去延展性，不利於泌尿系統健康，對此醫師建議，應讓膀胱適度儲存尿液，且每天約2到3小時排尿一次才算合理。

泌尿外科醫師侯鎮邦在粉專《健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師》提到，大家都知道不能憋尿，但並不代表「一有尿就必須去尿」，他說明，一個健康的膀胱，每天的工作就是儲存尿液，如果一有想尿的感覺就去尿，就無法讓膀胱發揮它該有的功能，時間一長恐導致膀胱失去延展性，影響泌尿系統健康。

侯鎮邦表示，在沒有大量喝水、攝取酒精與咖啡因的前提下，一個成年人每2至3小時排尿一次、每次排尿200至400cc算是合理，雖然這數字也因年齡、體重、腎功能的不同而有所差異，不過重點在於，讓膀胱適度的儲存尿液，發揮它的功能。

最後侯鎮邦也建議，不論是膀胱過動症的患者，或攝護腺曾因病動刀的病人，都應做膀胱儲尿的訓練，協助膀胱再度發揮功能，這也是術後復健相當重要的一環。