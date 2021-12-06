民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴一案，引發後續一連串效應，國策顧問詹宏志因此辭職，綠營網軍更出現互打風波。面對網軍風波，行政院長蘇貞昌今（6）日受訪時正面回應，說「任何不法都要嚴查嚴辦！」

林秉樞施暴引起綠營網軍大亂鬥，甚至有公路總局的IP特地在維基百科的資料中，加入副總統賴清德曾與林秉樞有過互動的資料，讓國民黨台北市議員徐巧芯質疑「為何這個案子到現在還會有疑似網軍，用政府的力量在修改，增加賴清德要幹嘛？」

面對網軍之亂，台北市長柯文哲日前就在臉書號召「一人一信寄到行政院蘇貞昌，我們支持嚴查到底」，說「網軍果然可怕，連立委都會怕。只要掌握幾個帳號，就能造謠帶風向、塑造假民意，打擊政敵。他們在同胞中製造敵人，玩到走火入魔，人們早已分不清什麼才是事實，不在乎公眾議題討論，也沒有道德底線」。

蘇貞昌今日受訪時正面回應此事，認為台灣是民主法治國家，任何不法都應該嚴查嚴辦，不能利用科技侵害別人，並說「希望相關機關嚴查嚴辦！」