美股上周五收黑，台股今(6日)開盤以17650.67點開出，今日重新掛牌上市的力積電開盤以78元開出，飆漲28.1元，漲幅逾56%，台積電開盤下跌5元，開在603元，聯電開盤小跌0.1元，主要反應上周五美股ADR下跌，指數開低走低，跌破17600點，一度跌逾百點來到17585.95點。

力積電以每股49.88元重新掛牌上市，外資給予「優於大盤」的投資評等，市場不僅對力積電的討論度高，對聯電乃至世界也將掀起比價效應，而台積電在收復600元大關後，即將迎來新一輪除息行情，台積電第2季的季配息2.75元將於16日除息，由於台積電過去9次除息均在15日內完成填息，其中還有5次上演強勢的一日填息，此次除息行情備受市場矚目。

美國11月非農就業人口增加21萬人，遠低於預期，美股上周五(3日)4大指數收黑，道瓊工業指數下跌59.71點，跌幅0.17%，以34580.08點作收；標準普爾500指數下跌38.67點，跌幅0.84%，收在4538.43點；那斯達克指數下跌295.85點，跌幅1.92%，收在15085.47點；費城半導體指數下跌6.28點，跌幅0.16%，收在3804.54點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌1.95%，聯電ADR下跌0.58%，日月光ADR則逆勢上漲2.37%。

台股3日下跌27.74點，收在17697.14點，成交值3252億元，三大法人合計買超85.06億元，其中，外資及陸資買超75.7億元，投信買超12.67億元，自營商則是賣超3.31億元。