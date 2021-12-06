當年全台觀眾為他們瘋狂～

《超級星光大道》可以說是台灣歷史上規模最大的選秀會，當年靠著評審們專業的評判與「回歸歌唱內容」的號召，吸引台灣甚至是與海外選手的報名參賽，從海選素人開始，直到最後排名出爐，陸續培育出不少目前台灣演藝圈的線上大咖。

這些《星光》出身的藝人，如今也不僅僅是當年那個單純愛唱歌勇敢站上舞台挑戰的樸素少男少女了，經過這麼多年，有些人選擇淡出，也有人繼續唱著歌，甚至轉戰電視電影及主持界發光發熱。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，當年參加《星光》追夢、唱入你心坎的選手，哪些人不只唱，還參與戲劇演出受到網友關注～

No.15 盧學叡

綽號小美的盧學叡形象陽光開朗，參加《超級星光大道》時進入十強，成為星光幫的一員，擁有好歌喉之外，2012年起開始參與戲劇的演出，三年後更開始接觸劇場工作。

近年跨足主持領域，擔任行腳節目主持人，曾以原住民族電視台《KAI試英雄》節目入圍金鐘獎，也將在戲劇《虎虎生風》擔綱男主角，更為此鏟肉40公斤，毅力驚人。

No.14 陳昊宇

來自中國大陸的陳昊宇，以交換學生身份來台灣讀大學，歌唱實力堅強的她加入「流行音樂錄音社」，因緣際會在參加第三十屆政治大學金旋獎時展現好歌聲，獲邀參加第三屆《華人星光大道》。

她在總決賽獲得抱回冠軍獎座，近年陳昊宇最為人所知的作品，莫過於《如懿傳》裡溫婉癡心的「舒妃」一角，溫婉大眼美女的模樣令人印象深刻。

No.13 周定緯

外型帥氣的周定緯參加《超級星光大道》出道，展現能唱能跳的優勢，獲得第一屆亞軍。當時他和同期簽進華研的林宥嘉、許仁杰、潘裕文被稱為「星光四少」、「華研四公子」，迷倒許多小少女。

發過多張專輯和唱過多場演唱會的周定緯，除了歌唱事業之外，在電視劇與電影也有許多客串及主演的表現，近期在電視劇《墜愛》中的表現引發網友討論，也參與舞台劇、音樂劇的演出。

No.10 許仁杰

當年外形神似少女理想王子的許仁杰，以《超級星光大道》走紅，在「老歌指定賽」中選唱〈天上人間〉，深情款款的模樣與好歌聲引發許多討論。

比賽結束後，除了發行音樂作品，許仁杰也在主持、戲劇演出的領域都有亮眼的表現，不只主持客家電視台的節目《客家安可》，還有很多戲劇作品，近年他在本土劇八點檔《多情城市》的表現也獲得粉絲的喜愛。

No.9 黃靖倫

給人印象可愛活潑又有點小害羞的黃靖倫，是新加坡人，為了實現歌手夢，選擇放棄新加坡新躍大學經濟系二年級的課業，參加第三屆《超級星光大道》，在第四場PK賽中以張信哲的《從開始到現在》20分高分戰進星光三班前六強。

高音聲線表現極佳的黃靖倫，經典歌曲如〈一個人生活〉、〈輸了你贏了世界又如何〉都很抓耳。近年他主要以電視劇演出與觀眾見面，在《天之蕉子》、《女力報到》都有吃重的演出，也升格成為幸福人夫和新手爸爸。

No.7 李宣榕

李宣榕在第一季歌唱選秀節目「超級星光大道」獲得第9名的成績，是藝人傅天穎的表妹，因為弟弟從小肢體不便，她立志學醫，不僅是北一女高材生，更是臺北醫學大學藥學系畢業生。

不過她在星光大道出道後13年才終於推出首張個人專輯，在發行專輯前，李宣榕以演員身分活躍，尤其TVBS夯劇《女兵日記》中士班長「潘朵拉」角色爆紅，也同時接觸主持、戲劇、甚至是歌仔戲，更一舉拿下金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」。

No.5 方志友

方志友在稚嫩的16歲時就參加第二屆超級星光大道的比賽，在當年她可是星光二班中年齡最小的選手，最後獲得第18名的成績，但也因此打開進入演藝圈的大門。

外型可愛的方志友，如今成為一名專業演員，演出多部電視劇作品，獲得許多粉絲喜愛，她在演出《我的寶貝四千金》時，和同劇的楊銘威假戲真做擦出愛火，帶球拍戲到劇終，殺青後升格人妻人母，夫妻倆繼續在演藝圈發光發熱。

No.4 方宥心

年僅9歲就以童星身份出道的方宥心，國中後曾淡出演藝圈，直到2008年參加第四屆《超級星光大道》才重返螢光幕，將台語歌曲唱得絲絲入扣，成功奪下冠軍寶座。

後來她將重心轉往戲劇發展，多年來積累了戲劇、舞台劇的演出，也主持美食旅遊節目，更以大愛劇場的《蘇足》、《外鄉女：愛人的選擇》入圍第52屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」和第53屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影女主角獎」。

No.3 李千那

星光二班的李千那漂亮的外型與婉轉的歌聲，比賽當時就收穫了許多粉絲，之後被周傳雄收為徒弟，正式進入演藝圈後，曾在劇團學習表演，2010年因為參演電影《茱麗葉》獲得第47屆金馬獎「最佳新演員」的肯定，成為第一位從星光大道畢業後獲得金馬獎的歌手。

近年她在戲劇和歌唱領域都有出色的表現，2017年時以《通靈少女》中Alice一角獲得金鐘「迷你劇集／電視電影女配角獎」的殊榮。

No.1 林柏宏

師大化學系畢業的林柏宏是演藝圈中著名的理工男，2007年《超級星光大道》的舞台上，以蘇打綠的《小情歌》在30秒內奪下高分的模樣至今仍讓人印象深刻。

雖然最後被淘汰止步十強外，但他轉戰戲劇電影後持續發光發熱，2016年以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角，成為繼李千那之後第二個從《超級星光大道》畢業後獲得金馬獎的歌手，更在2021年擔任金馬獎典禮主持人，獲得網友好評。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月02日至2021年12月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『超級星光大道選手轉戰演戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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