【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】台劇最近接連火紅，許多好戲受到關注。最近很多人都在追《華燈初上》，被眼尖的傳播學者發現了一個有趣的時空考據小錯誤。

得過許多大獎的資深新聞人、臺北藝術大學藝術行政與管理研究教授劉蕙苓，在臉書發文說，最近很多人都在追《華燈初上》，她一口氣追完，很過癮！但也忍不住要來「訂正」一下此劇的時空的錯誤。

這部戲的背景是在1988年前後，劇組花了很多的心思在場景佈置上，重現當年的原汁原味。劉蕙苓教授說，那時她剛研究所畢業出道跑新聞。在第四集的第28-29分鐘，有何予恩和王愛蓮在大學上課的畫面，黑板上出現的圖，以及老師正在講授的，是新聞系必學的「框架理論」，這是劉蕙苓教授最熟悉的理論之一。

劉教授說，劇組畫的圖，是來自政大新聞系退休教授臧國仁老師的《新聞媒體與消息來源》一書中的第38頁，只是此書是出版於民國88年、1999年，比此劇的年代晚了至少11年。

一個小畫面，居然讓劉蕙苓教授發現時空錯置，讓她會心一笑，好奇編劇是不是政大傳播學院的學生？因為設定是新聞系學生，所以就引用了這本書的內容。

劉蕙苓教授仔細比對後指出，電視劇裡，教授手上的書跟她po的書很像，不知道是不是劇組誤以為民國88年出版就是1988年？她在臉書好意提醒說，「特此更正一下」，這種考據還是要謹慎一點，不然被她這種苦讀框架理論的人看到了，嘿嘿！就要來吐一下槽了！

劇中的一個簡短的畫面，意外引發傳播學者對框架理論的共鳴與討論，劇組應該始料未及。

政治大學新聞系教授徐美苓也留言回應，加入了討論：「妳看的很仔細，我只注意到劇中有一女生是新聞系學生。不過，就黑板所寫，其實有些元素與Entman的模式很像，要查一下Entman那模式是哪一年的？應該早於1999年。當然，黑板的文字跟書中的文字是一樣的。」

劉蕙苓教授查證之後回覆：「徐老師，查完了，Entman最早的文章是1993年，那篇最經典的框架理論文章中並沒有畫圖。」

儘管有這個小花絮，劉蕙苓教授還是強調《華燈初上》好看，雖然《華燈初上》的新聞系課程時空錯置，卻讓「框架理論」因此上了電視並且受到更多關注。

劉蕙苓教授剛完成25萬字的學術鉅著《從解嚴到數位匯流的新聞工作者》，進行出版前的最後校稿之餘，追劇挺台劇，順便討論一下傳播理論的史實，果然是資深新聞人出身的優秀傳播學者。