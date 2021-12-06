【愛傳媒李利國專欄】為何要遠到宜蘭冬山鄉與南澳鄉之間的大白山（海拔1369公尺，三等三角點4168號）賞台灣山毛櫸？答案：因為這是台灣山毛櫸生長區域海拔最低、位置最東之賞櫸秘境。

台灣山毛櫸，也稱台灣水青岡，是台灣特有種的殼斗科山毛櫸屬植物，也是冰河期孑遺植物，因而在「文化資產保存法」中列為5種珍稀植物之一（其餘4種分別是台灣穗花杉、台灣油杉、南湖柳葉菜、清水圓柏）。

台灣山毛櫸的珍貴性，對於全世界而言更在於它的稀有性與學術價值，原因是在冰河時期過後，山毛櫸的分布除了往北擴張外，還從低海拔退縮到中海拔的稜線與山頂上，台灣正是山毛櫸在北半球最南緣的生長地點；因沿著山稜線生長，迎向東北季風面，樹幹因應季風吹襲而使樹形外觀彎曲多變，其樹葉通常於10月開始變色，到11月顏色接近金黃，12月後換裝秀就結束，所以賞櫸要及時。

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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