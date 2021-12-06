【愛傳媒郭少宗專欄】戲劇藝術的視覺因素，佔據極重要比重。目前熱播的《茶金》劇集，具有極大信心，大聲自稱為「最美的臺劇」。本人細觀之下，發現確有其美感精緻，表現細膩過人之處。

該劇除了眾所矚目的美術、服裝、燈光、攝影之外，道具之類在距今不久也不遠的時代劇之中，鉅細靡遺，舉足輕重。現在就其較為人稱道的二大看點「小」物件，卻隱含巨大意義的道具，粗淺析論。

一、盆栽是古代文人寄託心志於大自然的替代物。劇中企業家「茶虎」吉桑玩賞盆栽，經常捧進捧出，呵護照顧。此一橋段，表明了吉桑的好大喜功、不切實際的個性和作為，儘只養一盆三十年的茶樹盆栽，少少幾片葉子就企望可做成好茶葉一般。終究玩物雖未喪志，但成事不足，敗事有餘。

二、鴿子橋段，因其造型可愛，進退有趣，而受到觀眾喜愛。劇情乃當茶葉亟須快送之情急下，吉桑竟然妄想用乘著風的帥氣鴿子飛送茶樣，終於換來一場烏龍。

此「道具」鴿子與只有美感的「侏儒」盆栽，都毫無實質效益，兩者卻呼應了吉桑「風神」——既拉風又臭屁的老爺行徑，來對比千金的實事求是、精明能幹，達成任務。

由此可見編劇的慧眼以及導演的神來之筆，增添不少戲劇的內涵深度。接續第八集焦點：吉桑父女個性迥異，而引起極大衝突的橋段，這肯定是全劇的高潮。

劇中郭子乾的長篇大論，考驗著其語言能力，以及情緒轉折、起承轉合的演技；而他此段拿捏好壞，有目共睹，尚待收視率的成績單。

細觀吉桑整場開罵戲，確實演技大爆發。只見他手中拿著一支被把起的盆栽，破口發飆，怒氣騰騰，激動不已⋯⋯此時，失根小樹象徵著製茶事業根基動搖、父女關係脆危，和他得戒除（拔除小樹）的「膨風」嗜好：眷養盆栽的不切實際風雅習慣。儘管事後盆栽又種回，象徵吉桑已經歷一番風雨，更加沉穩，暗示了他將邁向成功之途。

道具組以盆栽與鴿子，說明了吉桑的「浮誇性」，可見編導之用心良苦；然而尚有變本加厲的「道具」——老老爺的鴉片管和「可怕的」長指甲，犀利地點出企業衰敗的癥結以及烘托時代氛圍。此物件之吸睛效果，堪見劇組田調、考據、製作之精良表現，可圈可點，在此給與肯定。

作者為藝術創作者

照片來源：《茶金》臉書粉絲專頁截圖。

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