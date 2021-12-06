民進黨立委高嘉瑜上月遭男友林秉樞施暴，事件爆發後，前民進黨議員助理李柏璋，在PTT帶風向企圖替林秉樞洗白，引發公憤，台北市長柯文哲近日在臉書發文發起「一人一信，呼籲政院徹查網軍」，行政院長蘇貞昌今日回應「嚴加查辦」。

11月30日，高嘉瑜遭施暴一事被媒體揭露後，當日晚間，曾任民進黨台北市議員顏聖冠、台南市議員陳怡珍助理，近年改行當起網軍的李柏璋，就在PTT上發文帶風向，除批評幫高討公道的前男友馬文鈺，還暗示這一切都是造謠，但發文不久後即自刪文，不過已被鄉民備份文章。

柯文哲上周六在臉書發起「一人一信寄到行政院，要求蘇貞昌、NCC嚴查到底」。除質疑林秉樞是網軍，又跟民進黨關係特別好外，也說高嘉瑜需要一個公道。

蘇貞昌今日前往台大醫院施打第二劑疫苗時先呼籲國人盡快打疫苗，也預告未來可以打第三劑。至於柯文哲的呼籲，蘇未有太多回應，僅說會嚴加查辦。