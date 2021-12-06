日本商業巨頭軟銀集團投資5億美元（約新台幣140億）的貸款抵押新創公司Better.com近日傳出集體資遣員工的事件，執行長Vishal Garg透過視訊會議開除900名員工，並公開批評他們懶散，工作效率低落，是在「偷竊」其他同事與客戶們的時間，由於公司僅透過Zoom視訊會議就決定資遣，且是在耶誕節年關前大裁員，此舉遭致不小批評。

綜合外媒報導，Vishal Garg向參與視訊會議的900名員工表示，「如果你參加這場會議，很不幸的，你是被資遣的其中一人，你在這裡的工作將立即結束，接下來你會收到人資部門的電子郵件，他們會告訴你們福利與資遣費。」這些員工的人數約占整體員工的9%。

此次集體資遣的原因不是公司經營不善，而是Vishal Garg認為他們工作效率相當低落，「每天只工作兩小時，是在偷竊其他同事與客戶們的時間，希望大家能在下一次的機會中更成功也更幸運。」

由於Vishal Garg宣布裁員的影片遭流出，且資遣的時間點是聖誕節年關前，此事遭到美國網友批評，不少人認為，公司僅透過視訊會議就決定資遣相當粗糙，並批評這種公司不值得員工替他們賣命工作。

Better.com今年4月獲得軟銀集團的5億美元投資，近期又獲得一筆7.5億美元（約新台幣210億）的投資，這些資金將做為Better.com借殼上市的資金，目前公司整體估值達到70億美元（約新台幣1960億），目前該公司的資產負債表上有10億美元左右的現金。