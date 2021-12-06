網紅青青擁有甜美外表與F級的魔鬼身材，走出仙人跳疑雲，還去美國打了3劑輝瑞，順便去歐洲玩一圈，青青一回台就宣布自己買車買房，甚至開了一間咖啡廳，同時她仍頻繁更新社群平台上的辣照，日前她曬出一段影片，不到1秒畫面，卻讓網友暴動直呼「我竟然看了30分鐘」。

青青昨(6日)在IG上傳一段畫面，只見她身穿深藍色高領上衣，將上衣掀起道胸上，外搭一件牛仔吊帶褲，下秒她將吊帶褲的胸前一片布料拉下，頓時露出飽滿白嫩雙峰和深溝，黑色蕾絲內衣更是全被看光，青青俏皮的吐舌對鏡頭放電，在內文寫下：「吊帶下的秘」，最後附上小惡魔表情符號。

短短不到1秒的影片畫面，卻吸引超過30萬人朝聖，不少老司機都激動留言，「我竟然看了30分鐘，看不完欸」、「青青什麼時後會把吊帶褲穿好呢，雖然我覺得現況很讚，請繼續保持」、「WOW～每天都要嚇死人」、「看了18分鐘」、「我看爆了！」、「畫面卡住了」。

青青日前才發文透露，她經營IG兩年多，粉絲人數突破80萬，在網路上小有名氣，年僅21的她已經晉升有房一族，「學會投資理財、股票、房地產、設計等，讓我不僅遠離小人與是非，還能充分把流量和影響力化為力量異業結盟」，新開的咖啡廳生意不錯，也讓她緊接著就買了人生第一輛車，儼然成為女強人。