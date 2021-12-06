3日，中國大陸與寮國正式開通跨境鐵路服務。中國大陸一帶一路倡議又跨出一大步的同時，東南亞其他國家一方面擔心中國大陸政治勢力擴張，一方面卻也覬覦便捷交通所帶來的富裕經濟成長。因此，東協各個政府到底要不要徹底參與一帶一路建設，現在也正左右為難在掂量。

中國大陸與南部邊境國寮國的這條鐵路，全長一千公里左右，整趟車程縮至約10小時，將雲南省的昆明市與寮國首都萬象，也就是永珍整個給串連起來。對中國大陸來說，不僅一帶一路版圖得以擴張，同時人類命運共同體也可延伸。至於寮國而言，除心存感激外，戰略溝通也更前進一步。

中寮鐵路正式通車的前一日，正是寮國的國慶節，因此當地也剛舉辦過一連串熱鬧慶典。同時，這整個火車的車廂雖是中國大陸所製造，但卻以寮國在1353年首個一統當地的瀾滄王朝來命名。而瀾滄王朝，也正意表著萬象之國。

過去，光是從寮國首都永珍開車到中寮邊境的磨丁市，途中因道路狀況大不相同，有時甚至需費時一天以上時間。但現在中寮鐵路開通後，這個全程400多公里的距離，僅需費時約3.5小時，大大縮短舟車勞頓所需之時。

對寮國來說，自己的農產品日後可因交通時間大幅縮短，輸入中國大陸時，不用再擔心容易腐壞的問題。同時，未來也可期待會有更多遊客，利用這條中寮鐵路來度假觀光。

據悉，這條鐵路是中寮雙方合資所建。同時，寮國也透過中國大陸取得大部分融資項目。有聲音傳出，若中寮鐵路以後經營不善並發生虧損時，寮國萬一又無法按時償債，有可能會陷入所謂的債務陷阱外交。屆時，寮國將被迫轉讓自己在這條鐵路上的相關國家權益給中國大陸。

根據美國一家民間研究機構在9月的報告，寮國積欠中國大陸的債務，一共占寮國GDP約65%是全球比例中是最高的。同時，寮國未來的償債能力也備受外界質疑。

專家學者指出，中寮鐵路除了讓兩國交流更加頻繁外，中國大陸也想藉寮國現在已傾中之後，趁機軟化越南對中國大陸的政治態度。另外，東協各國現在也很矛盾，因為明知在現今新冠疫情下，早已百廢待舉的各行各業復甦，彼此內陸鐵路網相互連結很重要。不過，又擔心被冠上中國大陸所鼓吹的一帶一路這頂大帽子。

不過，東南亞各政府早已開展相互交通作業。以馬來西亞以及新加坡來說，兩邊跨境高鐵曾因成本與其它問題一度擱置，但11月又重新恢復工程。而在泰國，已開始興建一條新的高速鐵路，未來可望串連這條中寮鐵路。

但是，泰國打算獨資興建，避免與一帶一路扯上牽連。同時，也不希望被歐美各國捉住小辮子。