銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)收購英商Holders印刷電路板相關事業部，目前已開始貢獻業績，未來可望進一步擴大騰輝-KY在歐洲市場的佔有率，受惠於騰輝-KY在歐洲取得數個軍工產品認證，且NB品牌大廠高階產品出貨逐步放量，加上市場預期汽車晶片缺料將於明年第2季紓解，有助於騰輝-KY明年業績持續成長。

騰輝-KY德國子公司於8月24日以大約220萬美元收購英商Holders Technology旗下印刷電路板事業部在英國與歐洲相關事業之固定資產、庫存及業務；英商Holders Group為特殊材料廠，產品主要應用於印刷電路板、LED及無線智慧照明的領域，客戶則集中在歐洲及英國，目前此收購案已開始貢獻業績。

騰輝-KY表示，Holders握有歐洲印刷電路板上游除基板之外的多種周邊耗材料供應超過50%市占率，併入此項業務將使騰輝-KY在歐洲市場成為客戶更信賴的一站式購足所需材料的合作夥伴，躍升為歐洲第一大的印刷電路板周邊耗材供應商。

受到汽車晶片荒、長短料影響、海陸運輸不順暢及拉貨動能減弱影響，騰輝-KY自結11月合併營收為6.31億元，月減4.6%，年增60.6%，累計前11月合併營收70.6億元，較去年同期大幅成長61.2%。

騰輝-KY表示，公司一直專注於鋁基板的發展，積極布局耕耘車用市場，除提高原有汽車LED車燈照明滲透率外，發展非照明的新能源領域應用，如車載充電器、動力方向盤、電子引擎部分的渦輪增壓，及大型工具機等領域，穩固了市場領先者的角色，並持續深耕散熱材料終端認證，待全球市場回溫後，拓展新成長動能。

在車用產品部分，騰輝-KY在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，看好電動車未來成長的驅動下，公司散熱材料業績將進一步推昇。

近期騰輝-KY拿到數個歐洲軍工產品認證，預計明年開始出貨，NB品牌廠高階產品出貨亦持續放量中，成為明年營運成長新動能。

騰輝-KY表示，隨著車用晶片缺口可望於明年第2季緩解，散熱材料仍為主要動能，配合各國新能源車積極推展趨勢，以及散熱基板已通過德國美國多個汽車零組件供應商核可，散熱材料業績進一步推昇，多層HDI製程的低損耗材料，應用在高階筆電上，訂單量已逐步上揚，高階軍工、半導體、mini LED等材料多個新客戶產品送樣測試中，多角並行，未來放量，將為業績注入新動能，明年營運成長可期。