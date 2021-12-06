「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）在最新預言中表示，因今年是「月亮年」的關係，不少國家將面臨洪災，除此之外，他先前也警告，12月的第二周世界會有很大的波動，可能會看到疫情危機及病毒擴散範圍擴大，沒想到近日發生的幾個災難，都一一驗證。

阿南德3日於YouTube頻道《Conscience》上傳影片警告，12月第二周世界將會發生更大規模的危機，豈料12月前，台灣、日本、祕魯、印度及海地等國家，就接二連三發生地震；12月4日印尼東爪哇省塞梅魯火山爆發，造成11個村落遭火山灰覆蓋，至少釀13死、93人受傷，隔日又接著發生兩起強震。

疫情方面， 12月5日Omicron變異株來勢洶洶，接連攻破世界40個國家，世界衛生組織（WHO）也提醒，因應Omicron變異株，必須謹慎做好準備，因為現在的情況與一年前不一樣。另外，今年大陸河南、德國及印度南部也接連發生致災性豪雨，造成多人傷亡，其中德國的當地媒體還形容，這是五百年到千年才會遇到一次的大災難。

阿南德說，全球將面臨7大危機，包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂、新冠肺炎及飢荒，且將持續至明年5月都不會緩和，根據他的預言，目前新冠肺炎、經濟動盪及極端氣候都已預言成真。

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