彰化鹿港33歲粘姓男子，婚後將王姓妻子與6歲繼子當成人肉沙包，暴力拳腳相向，凌虐2年，一段踹飛繼子7次的影片曝光後引起眾怒，事實上，粘男早在八月就被一名楊姓網友在貓咪社團PO文指控，他虐死5隻領養貓，還將打死的貓咪丟進水溝裡，王女打電話給送養者告知此事時，本來願意出面作證，後來就聯擊不上人，直到王女與兒子遭家暴新聞報出來，大家才發現事情遠比預想的還要嚴重。

家暴男起初回傳「蜜柑」的照片給送養者後，就一再拖延，最後竟遭虐死。（圖／翻攝愛貓領養臉書）

楊姓網友今年8月初在臉書社團「愛貓領養」PO文中指控，粘男2月初主動聯繫說要領養「蜜柑」，還說之前養一隻貓，後來自然老死，剛好看到「蜜柑」要送養，妻子也覺得很可愛，因此想要領養，粘男帶走「蜜柑」後，他曾去視察貓咪的狀況，一切良好，初期也會傳來照片和影片，但後來就一再拖延，直到粘男的王姓妻子7月29日凌晨打電話來，他才知道蜜柑很早之前就被虐待致死，還跟她說「蜜柑是虐死的第5隻貓了」。

粘男今年八月對送養者謊稱之前養的貓自然老死。（圖／翻攝愛貓領養臉書）

楊姓網友回憶說，王女當時跟他透露遭粘男家暴，她是趁報警、做筆錄的空檔，打電話告知蜜柑被虐死，還說「蜜柑被丈夫喝醉酒後打死，丟到水溝了」、「蜜柑是虐死的第5隻貓了」、「丈夫之前一直要她觸碰貓，但她對貓有陰影，長期受到脅迫」。王女還跟他說，第二隻貓受虐時她有偷偷錄影，被發現後不僅手機被摔爛，自己和兒子也遭到暴打。

楊姓網友說，接到王女電話時，有問他要不要提告粘男虐貓，她也說願意當證人，本來雙方約好中午詳談，後來就聯繫不上人了，他只好親自找上粘男家，粘男卻說老婆已經消失一周，還把貓咪的事全部推到妻子身上。由為當時沒有證據證明粘男虐死貓，加上與王女的說詞不一，他只能報警備案，直到粘男踹倒繼子影片曝光，才揭發粘男過去虐死5隻貓黑歷史。