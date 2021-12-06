百萬YouTuber理科太太與老公理科先生（John）正在走離婚訴訟程序，女方在台北地院新店家事法庭進行離婚調解，男方則在美國透過視訊出庭，5年婚姻進入尾聲。上月中旬理科先生透露已回台接受隔離，昨（5日）總算恢復自由身，用英文寫下最想看到的是兒子Miles，隻字不提理科太太。

理科先生在IG上傳一張自拍照，畫面中，他戴著口罩，身穿休閒服，背著後背包，站在飯店的走廊，開心地表示：「Finally out of quarantine! Hope to see Miles soon.（終於結束隔離生活了！好想趕快看到Miles.」揭曉解除隔離後，最想見的人是寶貝愛兒。

許多網友得知理科先生完成隔離程序，紛紛留言恭賀：「歡迎來臺灣」、「希望你能與兒子共度美好時光」、「祝你一切順心」知名YouTuber劉沛也驚呼：「We stayed at the exact hotel!!（我們住同一個隔離飯店耶）」覺得自己跟理科先生很有緣，吸引83位網友按讚。

理科太太爆婚變後，面對外界種種的猜測和質疑，她本人在IG親自駁斥都市謠言，強調背後沒有公關、經紀公司操作，離婚也不是羞恥的事情，希望能以自身經歷幫助到其他人。另外，理科影片沒有錯誤百出，內容很簡單的原因則是「科學不因深淺而有貴賤，能讓生活更好的科學就是我想分享的科學」。