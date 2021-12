百萬YouTuber理科太太與老公理科先生(John)正在走離婚訴訟程序,女方在台北地院新店家事法庭進行離婚調解,男方則在美國透過視訊出庭,5年婚姻進入尾聲。上月中旬理科先生透露已回台接受隔離,昨(5日)總算恢復自由身,用英文寫下最想看到的是兒子Miles,隻字不提理科太太。

理科先生在IG上傳一張自拍照,畫面中,他戴著口罩,身穿休閒服,背著後背包,站在飯店的走廊,開心地表示:「Finally out of quarantine! Hope to see Miles soon.(終於結束隔離生活了!好想趕快看到Miles.」揭曉解除隔離後,最想見的人是寶貝愛兒。

許多網友得知理科先生完成隔離程序,紛紛留言恭賀:「歡迎來臺灣」、「希望你能與兒子共度美好時光」、「祝你一切順心」知名YouTuber劉沛也驚呼:「We stayed at the exact hotel!!(我們住同一個隔離飯店耶)」覺得自己跟理科先生很有緣,吸引83位網友按讚。

理科太太爆婚變後,面對外界種種的猜測和質疑,她本人在IG親自駁斥都市謠言,強調背後沒有公關、經紀公司操作,離婚也不是羞恥的事情,希望能以自身經歷幫助到其他人。另外,理科影片沒有錯誤百出,內容很簡單的原因則是「科學不因深淺而有貴賤,能讓生活更好的科學就是我想分享的科學」。