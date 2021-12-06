農曆春節將近，美式賣場好市多竟開始擺電動麻將桌，還有員工陪玩，一名網友昨天(5日)逛好市多內湖店看到一名廠商員工阿姨每天負責在賣場打麻將，每次都三缺一，阿姨還說一打就是一整天下不了牌桌，照片曝光讓大家看了超羨慕，直呼「這什麼神仙工作」、「還有職缺嗎」。

這名網友昨天在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指出逛內湖好市多時遇到一位東方不敗阿姨，負責麻將桌銷售，因此每天都在賣場打麻將，每次都一缺三，阿姨還告訴原PO，她一整天下來從來沒休息過，因為一組打完下一組又來了，讓原PO看了覺得這工作太讚，「感覺很適合喜歡打牌，又不愛賭錢的朋友」。

而網友們看到阿姨整天打麻將的工作後，紛紛留言：「上班打麻將，好嗨喔」、「想不到，好市多除了試吃還有試打，真的有夠貼心」「這次沒有保安的問題了，真的可以打了又打」、「阿姨怎麼找到這個爽缺的」、「天啊我媽的夢想工作！」、「想應徵，請問哪裡可以投履歷？」

還有許多人看了也想衝好市多打麻將「不缺牌咖了」、「以後都帶媽媽去內湖的」「可以轉戰好市多」「想搓牌？相約Costco」。