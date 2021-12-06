日本投手松坂大輔今年退役，身為一代名將，原東家埼玉西武獅上周末在球場為他舉行退役儀式，他穿著18號球衣出來接受球迷掌聲。松坂大輔站在場中央的時候觀眾席忽然爆發一陣歡呼，球迷紛紛起立喝采，原來是傳奇人物鈴木一朗親自出來向他獻花。松坂大輔登時彎下腰覺得難以置信，在長幼有序的日本棒壇這是莫大榮譽，松坂向一朗做出90度鞠躬，一朗說了幾句話，伸手拍了他一下之後離去。

松坂今年41歲（1999年日職出道），一朗48歲（1992年日職出道），這兩人都打過美國職棒，大聯盟官網也報導了此事。松坂大輔說：「我沒想到，我一開始還忍得住，後來眼淚就流下來。我萬分的驚喜，一朗先生來看我了，我很高興走了這麼遠。」

綽號「平成怪物」的松坂大輔2007年前往美國大聯盟，鈴木一朗那時已是名震美職的人物。當年仍有美國球評不看好松坂，儘管他在2006年世界棒球經典賽投出威名（獲選MVP），但是「3月的好表現不必然等於好球季」，因為3月在美職只是春訓的季節。

松坂的經紀人是業界最厲害的波拉斯(Scott Boras)，紅襪總管艾普斯頓(Theo Epstein)亦是談判高手，雙方一度陷入僵局，紅襪老闆亨利(John Henry)也親自出馬交涉。最後松坂成功拿下6年6000萬美元合約（保障5200萬美元），包含不可交易條款。

職業生涯後期被傷勢困擾的松坂2015年返回日職，今年7月提出在球季結束後退役，10月於記者會正式宣布結束23年職棒生涯。