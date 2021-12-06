四大公投案進入倒數2周，選情漸趨白熱化，藍綠總動員互別苗頭。國民黨立委蔣萬安昨(5日)與立委賴士葆、林奕華、台北市前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文、台北市議員鍾沛君等人騎腳踏車宣講公投，鍾沛君晚間在臉書透露，知道風雨生信心，但不免還是濕了一身，於是搭計程車要折返停車場開車，結果該名運將卻說什麼都不願意收她的錢。

鍾沛君提到，自行車上街宣講，知道風雨生信心，但不免還是濕了一身，於是從終點攔了計程車要折返停車場開車，抵達時，運將卻說什麼都不願意收她的錢，並說「就讓我當你們的志工」。

鍾沛君表示，當時後面車按了喇叭，自己只能在千謝萬謝中下車，也相當感謝該位大哥，並願對方日日行車平安，「我們都在自己的道路上努力」。此篇文章曝光後，不到一天時間已有5000人按讚、超過百則留言，有網友留言指出，「大家辛苦了」、「太感動了，加油」、「真的佛心，謝謝司機大哥」、「加油」。