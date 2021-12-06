雙鴻(3324)深耕國際半導體廠再傳佳音，順利通過Intel新一代伺服器平台Eagle Stream認證，由於雙鴻已是AMD全系列產品散熱解決方案主要供應商，隨著Intel及AMD兩大廠認證到手，以及雙鴻與台灣半導體大廠合作AI晶片3D封裝水冷散熱方案於明年開始出貨，雙鴻董事長林育申表示，明年起業績將展現強勁成長力道。

5G及低軌道衛星進入商用，加速元宇宙時代來臨，龐大商機吸引全球各大半導體廠、社群/平台服務商、軟體及硬體廠積極投入資源競逐，由於元宇宙最關鍵三大區塊為「終端裝置+社群/平台+軟體內容」，串連三大區塊核心技術為高速運算，而高速運算又伴隨高熱耗能問題，如何達成高速運算效能強大又低功耗成為各廠投入元宇宙領域首要克服的問題。

過去電子產品或伺服器/資料庫中心散熱解決方案，多是品牌廠或白牌廠委由系統代工組裝廠採購，不過，隨著處理器及晶片高速運算功耗瓦數激增，為有效整合晶片及散熱設計達成效能強大且低功耗，愈來愈多半導體廠直接找上材料廠及散熱廠進行測試認證，相關廠商通過認證即可獲指定採用，一方面確保通過認證廠商優先取得訂單，另一方面可有效管理供應商品質，充分發揮自家產品在終端應用的效能。

站穩NB及繪圖卡散熱模組龍頭位置後，雙鴻近幾年將重心轉向伺服器/資料庫中心/AI人工智慧等高速運算領域，目前積極佈局元宇宙領域的半導體廠Nvidia、AMD、平台商Meta(原Facebook)與亞馬遜，以及積極佈建雲端伺服器/資料中心的Dell、HP等大廠，雙鴻均有產品搭配多年，並多已成為散熱解決方案主要供應商，其中AMD是全系列產品採用，在AMD新一代5奈米製程伺服器，雙鴻氣冷與水冷解決方案更獲得AMD在白皮書中指定推薦，光AMD明年的下單量就可望較今年倍增。

雙鴻散熱解決方案技術提升，亦獲得Intel青睞，近日正式通過Intel新一代伺服器平台Eagle Stream認證，獲得Intel指定採用，未來亦可望逐步擴大至Intel其他產品線，在Intel及AMD新一代平台認證同步到手下，讓雙鴻拉開與同業競爭者距離，不僅是新平台伺服器及資料庫中心散熱廠大贏家，亦可望跟隨各大廠全面搶食元宇宙龐大商機。

除散熱相關產品外，由於愈來愈多廠商希望提供整體解決方案，雙鴻也應客戶要求開始在散熱模組整合伺服器扣件ILM，協助客戶確保CPU處理器與散熱模組緊密結合，進而達成良好熱導散熱效應，美系半導體大廠也請雙鴻開發貼合處理器或晶片上、負責均勻導熱的「均熱片」產品，目前雙鴻正評估投資效益是否切入。

隨著各項產品佈局發酵，且新舊產品同步順利漲價反應成本，雙鴻營運自第3季起重回成長軌道，單季稅後盈餘回升至3.3億元，季增1.53倍，單季每股盈餘為3.86元；累計今年前3季稅後盈餘為7.58億元，每股盈餘為8.77元；從目前訂單來看，雙鴻預估，今年第4季可望優於第3季，全年營收可望年增15%，明年第1季營運也淡季不淡，可望優於今年同期。

林育申表示，目前公司各產品線訂單強勁，整體營運進入新成長期，明年不僅營收可望較今年成長，毛利率及獲利因漲價及產品組合優化，可望較今年大躍進。

法人預估，雙鴻明年獲利可望挑戰18元以上。