民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，意外抖出「台獨機關槍」李柏璋涉嫌在PTT帶風向，而他也遭起底曾涉及多起妨害名譽案件，甚至曾因涉犯妨害秘密罪嫌傳喚未到，遭新北檢通緝，而李涉犯妨害秘密罪的原因也曝光，他2018年11月間曾涉嫌在租屋處偷拍與呂姓前女友的性愛畫面和私密處影片，遭呂女提出刑事訴訟。

曾是太陽花青年的李柏璋隨著林秉樞案延燒遭起底，台南地檢署近日曾表示，李柏璋起碼有3件與妨害名譽有關的案件正在偵辦中，5月中曾因他傳喚未到，準備拘提，卻因李涉犯妨害祕密罪，6月19日由新北檢通緝到案，案件仍由檢察官偵辦中。

而該涉嫌妨害秘密罪嫌的案件內容也曝光，李柏璋2018年11月11日曾與呂女在林口租屋處發生性關係，未料李卻用手機偷錄性交、呂女私密處影片，該影片隔年9月遭李柏璋妻子發現，李妻憤怒向呂女提出民事侵權行為損害賠償訴訟，而呂女去年收到民事起訴後，才驚覺遭李柏璋偷拍，並在去年11月對李提告。

檢方今年6月將李柏璋通緝到案，李在偵查期間坦承不諱，承認他有偷拍側錄影片3段，並持有光碟，檢方今年9月依無故以錄影竊錄他人非公開活動、身體隱私部位等罪嫌，起訴李柏璋，並聲請簡易判決處分。