為了避免藻礁被破壞，環團提出天然氣接收站應遷移至台北港，經濟部長王美花6日表示，三接遷移至台北港耗時太久，且相關時程不確定性高，這不是經濟部會評估的方案。

經濟部長王美花6日出席立法院經濟委員會前受訪指出，三接遷移台北港所需時間要11年，這對於減空污、減煤情況沒有辦法等待，遷到台北港的可行性都還無法確定，環評、建地、拉管線等等不確定因素很多，因此時程上無法趕上，並強調這本來就不是經濟部方案。