塑橡膠產品包含塑膠原料、塑膠製品、橡膠及其製品，因以原油為主要原料，產業景氣深受國際油價波動影響。2019、2020年分別受到美中貿易紛爭干擾及COVID-19疫情衝擊，市場需求疲弱，加上國際油價重挫，致塑橡膠出口連續2年下滑。今年隨疫苗覆蓋率提高，全球經濟穩健復甦，國際油價亦逐步回升，加上美國冰風暴襲擊及中國大陸能耗雙控政策等因素抑制供給，加速推升塑化原料價格走揚，帶動1至10月塑橡膠出口大幅成長44.2％，金額達246.1億美元，創歷年同期新高。

我國塑橡膠產品出口向以塑膠原料為大宗，今年1至10月占比61.0％，較109年大幅上升6.7個百分點，其次為塑膠製品占27.0％，橡膠及其製品則占11.9％。近來國際間雖受新變種病毒干擾，惟終端消費需求穩步向上，原油價格仍居高檔，全年出口金額可望超越2018年252.8億美元之高點，創歷史新高。

今年1至10月塑膠原料出口150.1億美元，年增63.4％，主因市場需求增強，加上美國天候異常、中國大陸能耗雙控政策等因素推升ABS、PVC、PE等原料價量齊揚。觀察主要出口市場，以中國大陸及香港為大宗，比重在5成左右，主因中國大陸為世界工廠，更是全球最大塑膠原料需求市場，惟今年以來中國大陸經濟成長逐季放緩，致占比降至46.3％；另美國、印度等因當地石化產能受阻推升進口需求，致占比分別較109年上升1.8及0.8個百分點。

今年1至10月塑膠製品出口66.5億美元，年增16.7％。依主要出口市場觀察，中國大陸及香港向為最大出口地區，出口產品以塑膠板、片、薄膜等工業原物料為主，惟今年以來因美國經濟重啟後之強勁需求，塑膠瓶蓋、杯、盒等包裝材製品需求大增，致1至10月出口至美國年增19.4％，占比27.2％，超越中國大陸及香港之26.9％。

今年1至10月橡膠及其製品出口29.4億美元，為歷年同期新高，年增34.6％，主因疫情帶動醫用手套所需原料大幅成長，惟受美國反傾銷稅率抑制輪胎出口，抵銷部分增幅。依主要出口市場觀察，以美國為最大市場，今年1至10月年減13.1％，占比下滑至21.0％，為103年以來歷年同期新低；其次為馬來西亞，隨當地橡膠手套產量增加，自我國進口之橡膠原料亦快速成長，今年1至10月年增145.8％，占比上升至18.9％，首次超越中國大陸及香港居第2位。