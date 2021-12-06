林秉樞施暴案讓網軍議題受到高度關注，許多人也批評國家快被網軍搞垮，有網友就表示其實大部分的人從小都是被教導要眾善奉行，但網軍卻不斷攻擊對手、放假消息，甚至做一些不入流的骯髒事，讓他不禁想問「難道都不會良心不安嗎？」沒想到這句話竟引來上百網友討論。

網友質疑當網軍的人為何不會良心不安。（翻攝自PTT）

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴一案，引發一連串效應，除了國策顧問詹宏志因此辭職外，綠營網軍更出現互打風波。PTT鄉民「kauosong」就表示，大家從小都被教導眾善奉行、諸惡莫作，但這幾年新興的職業「網軍」卻負責攻擊對手、放假消息、濫提訴訟，甚至做一些不入流的骯髒事，讓他疑惑地問「做網軍的，這樣幹盡損人利己的勾當，有的還違法，難道都不會良心不安嗎？」

一則看似簡單的提問，卻引起大批網友熱烈討論，發文不到2個小時就有超過100位網友針對此事進行討論。有網友就認為「良心的確會不安，但是用鈔票壓一壓就很安穩了」，並說「這種發發文、帶帶風向的蒜（算）甚麼，還會說被騙是你們蠢」，也有人說「以前網軍是找對方的劣跡猛打，後來演變成扭曲跟假造，現在又進化成設計陷阱，讓人踩到以後在（再）逼他演你要的劇本」。

除此之外，其他網友也說「本來就沒有良心，那（哪）會有不安的問題」、「他們覺得自己在做正確的事情，怎麼會良心不安呢」、「這時代只有貧窮會被嘲笑」、「網軍還好啦，不領錢的塔綠班才恐怖」、「詐騙集團也是都用金錢自我安慰」、「請問良心一斤多少錢？」