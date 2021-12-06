在通膨居高不下、經濟熱度升高之際，南非最早發現、目前危險性尚待觀察的Omicron新冠變種病毒使經濟前景蒙上陰霾，全球主要央行對於收緊政策和調升利率的立場是否因此出現轉變，將成為金融市場密切關注的焦點。

美國聯準會

儘管Omicron新冠變種病毒可能更具傳染性，甚至可能具有更強大的免疫逃脫能力，但根據近來聯準會多位決策官員發表的評論，他們對於美國經濟前景並不悲觀，且仍將目光焦點放在高漲的通膨上，繼聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在國會作證時明確指出12月會議將討論購債計畫提前數個月退場後，其他央行官員也陸陸續續發表更為傾向鷹派的言論，顯示聯準會內部對於提前結束縮表，甚至在明年提前升息的共識越來越高。

聯準會主席鮑爾上周在參眾兩院委員會發表證詞時表示，自上次會議以來，美國的通膨壓力已經升高，就業市場數據非常強勁，但勞動力供給卻沒有任何改善。通膨高漲的情況可能要到2022年下半年才會緩解，但也可能不會如預期般在明年下半年回落，現在應該是時候撤下通膨是「暫時的」（transitory）這個用詞，並應做好準備。

鮑爾偏向「鷹派」的語氣轉變讓市場大感意外，是除了Omicron變種病毒之外，導致上周美股陷入劇烈震盪的主要原因之一。

聯準會曾表示，在經濟達成充分就業，以及通膨率達到2%，且可能適度超過2%一段時間之前，央行不會升息。然而當前美國的消費者需求仍然非常強勁，而遲遲未能獲得解決的供應鏈問題使通膨居高不下，另一方面就業增長卻陷入停滯，在經濟情勢如此矛盾的情況下，聯準會可能很快就必須在實現充分就業、還是要抑制通膨之間做出抉擇。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）上周表示，疫情對經濟造成的衝擊是一波比一波緩和，如果這一點成立，那麼經濟將持續成長。如今通膨率已經比聯準會設定之2%目標高出1倍多，因此我認為到明年3月底就讓購債計畫完全退場符合我們的利益，且如果到了明年，通膨如預期般仍然高達4%，那麼我們將有充分理由提前升息，且升息次數可能超乎我所規劃。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，Omicron變種病毒可能使供應鏈的壓力進一步升高，並使人力短缺問題惡化，進而助長美國持續飆升的通膨，她將支持明年至少升息一次，而兩次也可能是「恰當的」。(4-1)