聯準會理事夸爾斯（Randal Quarles）表示，美國經濟數據強勁，他支持提前結束購債計畫，如果到了明年春天通膨率仍超過4%，那麼聯準會將不得不考慮升息。

近來包括高盛銀行在內，已有數家美國投資銀行將聯準會明年升息次數的預測從兩次調升為三次。高盛出具報告指出，聯準會可能從明年1月起，將縮減每月購債計畫的速度提高1倍，至300億美元，並在3月中旬以前結束這個新冠疫情時期的量化寬鬆措施，該投銀並預期聯準會將自明年6月起開始升息，而2022年總計將升息3次。

荷蘭ING集團出具報告指出，考量到Omicron變種病毒對經濟、就業和通膨帶來的不確定性，我們預期美國央行會等到1月27日決策會議後才開始將每月縮表規模擴大到300億美元，但如果科學數據顯示這場大流行病沒有惡化，那麼聯準會絕對有可能在12月會議上宣布加速縮表。目前我們仍然預期聯準會在2022年下半年升息兩次，每一次升息25個基點，但如果警報解除，那麼升息三次的可能性將升高許多。

歐洲中央銀行

歐洲的通膨情勢亦相當嚴竣，歐洲最大經濟體德國11月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲5.2%，創下29年來最大漲幅。歐元區11月CPI大漲4.9%，創下歷史新高，已經較歐洲央行所設定之2%通膨目標高出1倍多。儘管如此，歐洲央行仍堅稱歐元區通膨高漲只是暫時現象，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）並警告，此時收緊貨幣政策恐為時過早，可能損及歐元區的經濟復甦。

芬蘭央行總裁暨歐洲央行管理委員會成員雷恩（Olli Rehn）日前表示，歐元區的通膨是受到生產瓶頸和能源價格上漲影響，但這只是暫時的現象。歐洲央行執委員成員帕內塔 （Fabio Panetta）亦提出類似的見解。另一位執委希納貝爾（Isabel Schnabel）表示，歐洲央行認為通膨已在11月到頂，明年通膨可能逐漸放緩，暗示距離該央行升息仍然遙遠。但數位歐洲央行的鷹派人士警告過於寬鬆的貨幣政策不宜維持太長時間，該央行副總裁金多斯（Luis de Guindos）表示，當前的經濟環境存在「高度不確定性」，應保留所有政策選項。

市場認為第四波疫情和Omicron變種病毒入侵，將使歐洲央行讓緊急措施退場之路變得更加複雜。有分析師認為歐洲央行決策官員在12月會議上對於如何讓超寬鬆貨幣政策退場的計畫將抱持更加謹慎的態度。他們認為歐洲央行仍將重申於2022年3月結束「疫情緊急債券收購計畫」（Pandemic Emergency Purchase Programme PEPP），但Omicron變種病毒若促使各國政府採取更多封鎖措施，那麼該央行可能採取新措施，以提高資產購買的靈活性。(4-2)