瑞穗策略師Peter McCallum表示，「疫情緊急債券收購計畫」原訂於明年3月退場，但以當前形勢來看，延後退場的可能性升高，尤其是如果證據顯示現有疫苖無法對抗Omicron變種病毒。

ING集團表示，面對這場大流行病的威脅，歐洲央行這一次將跳脫以往在這種時刻維持或甚至擴大緊急措施的舊有思維，且如果高漲的通膨確實是暫時現象，中期預測顯示通膨率約在2%或高於2%，那麼歐洲央行可能自2022年4月起以推出新的臨時方案取代「疫情緊急債券收購計畫」，即每月資產購買將逐步減少，並在2022年底前結束，這使得2023年初啟動升息的可能性升高。

英國央行

由於通膨站上10年新高，英國央行一直在考慮是否於12月升息，但在Omicron變種病毒出現後，該央行的鷹派立場似乎有所動搖。英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）上周被問及如何看待Omicron新冠變種病毒時表示，新冠疫情對經濟的影響雖然已經減弱，但仍然很大。

英國央行決策委員會成員桑德斯（Michael Saunders）在上月投票時支持升息，但這位鷹派人士上周五表示，在12月會議進行政策投票之前，他希望獲得更多有關Omicron變種病毒的資訊，暗示他可能暫時改變力挺升息的立場。

自Omicron變種病毒出現以來，市場對於英國央行將在12月16日升息的預期已經降溫。ING集團表示，如果Omicron病毒的不確定性未能在12月會議前明顯消退，那麼英國央行可能會推遲在12月升息的決定，但除非Omicron導致經濟前景出現急劇轉變，否則明年2月份升息的可能性很大。ING預估英國央行將在2月和8月升息，這也意味著該央行將開始結束再投資操作以啟動縮表。(4-3)