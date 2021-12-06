中國人行

與其他主要國家央行準備開始收緊政策不同，中國正面臨經濟成長放緩的威脅，市場普遍預期該國可能很快就會大幅放寬貨幣和財政政策。當地產業的倒債風暴導致金融市場重挫時，中國央行並未調降存款準備金率，不過中國國務院總理李克強日前與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃進行線上會議時曾透露人行將適時降準，以加大對實體經濟，特別是中小微企業的支持力度，確保經濟平穩健康運行。市場普遍預期人行將開始調整貨幣政策，必要時將適度釋出流動性，以提振中國經濟增長。

開源證券首席分析師陳曦表示，李克強的「降準」信號只有一次失準，我們預期未來1到2周內降準的機率很大。瑞銀證券首席經濟學家汪濤則預期很可能在本月降準。ING分析師認為，隨著其政策基調恢復正常，人行應該不會調整「貸款市場報價利率」（Loan Prime Rate.LPR）和7天期逆回購利率等基準利率，但如果政府的政策方向轉向促進增長，那麼中國人行就可能將存款準備金率調降0.5個百分點。ING並預期人行將於2023年第四季升息一次，幅度為25個基點，屆時去槓桿改革應該已經結束，經濟增長也更為強勁。

日本央行

根據日銀的10月會議紀要，央行決策官員認為日本經濟尚未達成2%通膨目標，所以完全沒有理由修正現行的寬鬆貨幣政策。目前該央行仍維持基準利率於負0.1%，且10年期公債殖利率曲線目標定於0%的舉措亦維持不變。

該央行官員日前表示，雖然企業的信貸環境已經較為寬鬆，但現在縮減支持措施可能帶來風險，因為Omicron變種病毒可能使日本經濟前景蒙上陰影，並對金融市場造成衝擊。分析師認為市場走勢、疫情發展，以及包括本月公布的日銀短觀調查等經濟數據，都將影響日本央行在12月17日會議上的決定。消息人士透露，只要Omicron變種病毒沒有影響金融市場，日銀會比較容易做出縮減購買公司債規模的決定，但他們也認為現行政策維持久一點也沒有什麼壞處，能持續給日本經濟帶來提振。

ING認為日本央行無止盡的低利率和資產購買循環雖然沒有特別起到作用，但如果撤回這些措施可能使市場面臨風險。這種情況已經持續多年，目前看起來還會持續數年，至少到日銀總裁黑田東彥的任期於2023年4月結束前，應該都不會改變。日本央行部分官員近來對通膨走勢雖然較具信心，但基於該國10月排除食品和能源價格之核心通膨率仍較去年同期下滑0.7%，ING對於這樣的信心抱持保留態度。

澳洲央行

澳洲央行此前一再重申不會在2024年以前升息，但最近其立場似乎有所鬆動。該央行在11月會議紀要中表示，直到2024年，基準利率都將維持於當前水準，然而隨著通膨預期面臨升高的風險，提前調升現金利率可能是合宜之舉。該央行在11月會議維持其現金利率不變，仍為歷史低點0.1%，但同時也放棄了2024年的債券殖利率目標，宣稱這個目標已有待商榷。

根據路透所做的最新調查，考量Omicron變種病毒帶來的不確定性，受訪分析師一致認為澳洲央行將在12月7日的政策會議上維持貨幣政策和利率不變，但已有少數分析師預期該央行將在明年第一季升息。根據另外的預測調查，市場預期明年6月澳洲央行的基準利率將調升至0.25%。不過澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）對於這樣的預測相當不以為然，並重申可能到2024年利率都不會變化。

澳洲的核心通膨已回升至2.1%，為6年來首次重返央行所設定之介於2%～3%目標區間，且較央行原先預期要到2023年才能達成這個目標的進度提早許多。

ING表示，Omicron變種病毒可能推遲任何政策變化，但市場已經押注澳洲央行的緊縮進程可能非常激進。在通膨仍然相對溫和的情況下，澳洲央行可能繼續維持鴿派立場，但我們認為在聯準會升息之後，澳洲央行的第一次升息也不會拖太久，可能會在2023年第一季，甚至可能在2022年底就啟動升息。(4-4)