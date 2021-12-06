藥華藥(6446)PV新藥出貨歐洲，11月營收吃下大補丸，合併營收逾2.25億元，月增431.5%，今日股價跳空開高，開盤即衝破250元大關，漲幅在4.7%以上。

藥華藥用治療真性紅血球增多症(PV)新藥Ropeginterferon alfa-2b(即P1101，簡稱Ropeg)出貨歐洲，公布11月合併營收逾2.25億元，月增431.5%、年增3.02%，前11月合併營收成長4.25%，雙創歷史新高。

藥華藥表示此次營收主要來自於歐洲出貨，並採預收款後出貨。藥華藥自創新藥Ropeg獲得歐盟真性紅血球增多症(PV)藥證後，歐洲市場對Ropeg需求量穩健成長。根據市調機構研究報告指出，全歐洲PV患者約20萬人，平均每名患者使用Ropeg之一年療程藥價約300萬台幣(10萬歐元)。

除順利拓展歐洲市場外，Ropeg也於今年10月13日獲韓國藥證，於11月13日獲得美國藥證，患者每年藥價約500萬台幣(18萬美元)。藥品也已運送至美國的儲存倉庫(即第三方物流中心 Third Party Logistics 簡稱3PL)，藥華藥表示已接獲十餘張訂單，正準備轉運至下達訂單的專科藥局(Specialty Pharmacy SP)和特殊藥品經銷商(Specialty Pharma Distribution SD)。