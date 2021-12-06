美國可望外交抵制北京冬奧

美國有線電視新聞網（CNN）6日引述多名消息人士指出，拜登政府預計本周宣布外交抵制北京冬季奧運。

The Biden administration is expected to announce that no US government officials will attend the 2022 Beijing Olympics, implementing a diplomatic boycott https://t.co/khBxLpRZxP — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 6, 2021

CNN引述多名消息人士報導，拜登政府預計本周宣布，美國政府官員不會出席北京冬季奧運，實施外交抵制北京冬奧。

歐洲議會（European Parliament）投票抵制北京冬奧

報導指出，華府此舉將在世界舞台上向北京傳遞訊息，但不會阻止美國運動員參賽。

一直在私下討論抵制北京冬奧的美國國家安全會議（National Security Council，NSC）拒絕對報導置評。

在美國民主、共和兩黨議員疾呼華府針對北京侵犯人權的行為表達抗議之際，美國總統拜登10月表示正在考慮對北京冬奧祭出外交抵制。

不過，預料華府不會全面抵制，而這意謂美國運動員仍會獲准參加。上次美國全面抵制奧運，是1980年美國前總統卡特仍在位時。

俄羅斯衛星通訊社報導，聯合國大會（UN General Assembly）先前才採納一項由中國大陸及國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）共同起草的「奧林匹克休戰」（Olympic Truce）決議，該決議獲得173國支持，不過包括美國、印度、澳洲、日本等四方安全對話（Quad）成員國都拒絕簽署，「五眼聯盟」（Five Eyes）中，除了紐西蘭外，英國、美國、加拿大、澳洲也拒簽。

拜登與大陸國家主席習近平11月16日進行視訊會議，這場會議被視為拜登上任以來最重要的外交對談之一，雖然會議並未取得重大突破，不過在歷經川普政府及拜登上任初期美中外交高官在阿拉斯加會談激烈交鋒之後，這場視訊會議揭示兩國關係順利重啟。

美國官員形容，11月16日拜登與習近平進行了「健康的辯論」，拜登在會議上提出對大陸人權、北京對台灣的進逼及貿易議題表示擔憂。

而拜登著重的每項重大議題，從供應鏈，氣候變遷到北韓和伊朗，都和中方有關。至今美中這兩大全球經濟體仍因貿易、軍事、全球基礎建設，公共衛生和人權等問題爭議不斷。