當今創新技術和商業上的重大突破，背後皆靠著資料來驅動。若想將企業資料發揮出最大價值，取決於資料儲存、存取和發揮資料功用的能力，且可處理的資料量越多越好。全球資料儲存架構解決方案領導供應商希捷（Seagate Technology Holdings plc）推出全新Exos X20 20TB及IronWolf Pro 20TB傳統磁紀錄技術（CMR）HDD，大幅增加大容量資料儲存能力。

Seagate的Exos X20企業級硬碟旨在實現最大儲存容量和最高機架空間使用效率。Exos X20 20TB硬碟為雲端儲存設計，提供超大規模資料中心和大型橫向擴充的資料庫所需的效能。具備4.16毫秒的低延遲，及能穩定重現的反應時間，Exos X20可提供強大的快取處理能力；相對於僅有讀取或寫入快取處理功能的解決方案，Exos X20的效能提升了三倍，其持續資料傳輸速率（SDR）可達285MB/s。

Exos X20具備Seagate Secure技術、MTBF高達250萬小時，受企業仰賴並可實現最佳資料運作效率，達到資料領域中最高的儲存密度。

Exos X20 HDD可搭配Seagate近期發表的Exos CORVAULT智慧儲存系統，在狹小空間內提供最高資料密度。CORVAULT建立於Seagate創新儲存架構上，以4U機箱為基礎，可容納106台Exos企業級硬碟，機箱空間僅有7英寸（18公分），提供超過2.12PB的SAN等級效能。

Seagate全新的IronWolf Pro 20TB HDD，採用為網路連接儲存（NAS）最佳化設計的AgileArray技術。可針對中小型企業所需的繁重NAS工作負載量，提供傑出的RAID可靠性與相容性。IronWolf Pro 20TB內建旋轉震動（RV）感測器，可減輕旋轉震動，為NAS系統提供可靠的效能，並大幅降低延遲或停機時間。

全新IronWolf Pro 20TB專為重度使用者工作負載量所設計，使用者年度工作負載率限制可達300TB。持續資料傳輸速率可達每秒285MB，協助使用者共同作業，可分享檔案、備份資料，可輕鬆應對多使用者NAS環境下的重度工作負載量，對當今的NAS伺服器來說不可或缺。