綠委高嘉瑜遭男子林秉樞施暴案後續效應持續發酵，資深媒體人黃創夏直言，一個無業的博士生，居然能驚動政府那麼多單位回應，真是太厲害了。

黃創夏今（6日）在臉書發文表示，一個無業的博士生，已經驚動總統府丶國安會丶公路總局丶國發會丶調查局丶國安局，黃狠酸，「厲害了，我的國」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「讓人聯想到一部 李奧納多演的神鬼交鋒」、「好好查一查，背後不夠大咖我不信」、「還牽扯上市公司的工商大老，董娘，文青立委」、「民進黨還在遮掩閃躲，想當成沒事一般…那個被他叫老大的人…真的很有問題啊」！

現年43歲無業的林秉樞，被傳出經常對外聲稱工作與國安系統有關，且是國安會祕書長顧立雄幕僚，但都遭相關人士否認；高嘉瑜前男友馬文鈺4日則爆料說，林秉樞逼高簽自白書，並表示和調查局副局長都溝通好了，調查局為此昨（5日）澄清，2位副局長均不認識林秉樞，請外界不要妄加揣測，或以訛傳訛。

林秉樞更被爆料，在周刊披露前，曾請求PChome集團董事長、國策顧問詹宏志協助幫忙，詹4日發2千字長文說明，反而引發眾怒，總統府昨上午還替詹澄清他也是受矇騙，但下午收到詹宏志請辭訊息，果斷准辭。

除此之外，高嘉瑜受暴案更扯出綠營網軍互打爭議，有網友昨發現林秉樞案的維基百科資料曾被一個IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，國發會隨即表示，這並非國發會使用之IP，屬交通部公路總局對外上網線路使用。

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