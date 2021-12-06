NVIDIA（輝達）宣布攜手台灣頂尖醫學中心三軍總醫院與花蓮慈濟醫院，以及研華、廣達於12月2日至5日的「2021台灣醫療科技展」，展現人工智慧（AI）創新與加速運算技術為台灣醫療科技帶來的突破性進展。

甫於上個月落幕的NVIDIA GTC與北美放射學會年會（RSNA），NVIDIA發布多項為醫療產業帶來更好的決策工具與服務，並於GTC期間宣布推出全新NVIDIA Clara Holoscan平台，提供一個運算基礎設施，以具擴充性、軟體定義、端到端的方式來處理醫療設備的串流資料。

NVIDIA亦於RSNA帶來兩項好消息，包含NVIDIA AI Enterprise協助鎖定癌症目標等醫療應用實例，其中荷蘭癌症研究所（NKI）將其用於3D癌症掃描，並借助NVIDIA AI Enterprise更多的記憶體容量，以更高的解析度影像進行模型訓練，以便醫師更精準地鎖定病患的腫瘤大小和位置；另一項為針對聯合學習（Federated Learning）推出的開源軟體NVIDIA FLARE，其為專為醫療領域提供協作式AI的軟體開發套件，已應用於醫學影像、遺傳分析、腫瘤學及COVID-19研究。

聯合學習在醫療領域具有舉足輕重的角色，其能打造出普及至各醫療機構的強大AI模型，並將AI創新帶入臨床工作流程。三軍總醫院於去年6月與NVIDIA簽署合作備忘錄，共同參與COVID-19聯合學習計畫，其研究成果於今年9月發表於國際頂尖期刊「Nature Medicine」。

NVIDIA與三軍總醫院等國際醫療機構共同打造資料庫、調整與執行聯合學習演算法，成功利用COVID-19患者初次到急診室的第一張X光片，預測未來24小時與72小時的氧氣需求，以達到醫療資源分配最佳化。

花蓮慈濟醫院亦延續去年與NVIDIA於醫療科技展宣布攜手打造AI行動化平台，今年進一步深化臨床服務，展開「AI Medical智慧乳癌篩檢專案」，以花蓮慈濟醫院的臨床資料，藉由NVIDIA DGX A100系統加速模型優化，開發以AI輔助的診斷及治療流程，從病人在乳攝車做篩檢，到放射科醫師診斷報告，打造一連串「以病人為中心」的醫療服務。

此外，近年積極布局智慧醫療的研華也於台灣醫療科技展與醫學中心聯合展出醫療級AI工作站USM-501，其為全球首款獲NVIDIA認證系統之產品，透過研華WISE-AIFS打造智慧影像精準醫療技術。展示USM-501協助醫師在乳房攝影影像上更精準地判讀疑似病灶的位置，並分析病患患有惡性腫瘤的風險，加速醫師標記資料與模型優化效率。

而目前全台覆蓋率最高的醫療雲，廣達人工智慧醫療雲運算整合平台（QOCA aim）搭載NVIDIA A100，提供完整的使用工具及研究流程。醫院可將醫療影像及醫療結構化資料交由QOCA aim進行分析，依其資料屬性進行不同的前置處理，並投入AI訓練模型進行預測供臨床使用。目前廣達已為全台10多家醫院提供客製化醫療雲平台，以及多種智慧醫療解決方案。