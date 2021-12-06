南韓天團BIGBANG成員太陽，2018年和女星閔孝琳結婚後，今（6日）傳出生子的好消息，對此男方經紀公司YG娛樂證實喜訊，韓網狂刷一片祝福留言。

根據韓媒《韓國日報》報導，閔孝琳最近喜獲麟兒，太陽成為BIGBANG最快升格當爸爸的成員。事實上，今年9月27日《韓國日報》就有報導閔孝琳懷有身孕，孩子即將出生，一家人都萬分期待新生命的降臨，閔孝琳所屬的經紀公司也對外證實懷孕的喜訊。

如今閔孝琳平安誕下兒子，許多韓國網友都替這對明星夫妻感到開心，紛紛湧入祝福：「恭喜～辛苦孝琳姐姐」、「天啊，孩子一定長得很好看」、「真的好恭喜你們」等，短短不到一個小時就衝上theqoo熱門文章。

太陽和閔孝琳結緣的契機，是2014年女方受邀擔任太陽單曲《1AM》的MV女主角而認識，但兩人都很低調，秘戀2年才公開戀情，這段時間閔孝琳還默默陪伴太陽2年的兵役，堅定的感情羨煞旁人；2018年小倆口在眾人的祝福下順利完婚，浪漫的森林系婚禮也在當時引起熱烈討論，不少BIGBANG粉絲看了都好羨慕，如今太陽和閔孝琳迎接第一胎兒子，網友們都獻上真摯的祝福。