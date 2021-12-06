聯盟6日公布了5日公牛與籃網比賽最後兩分鐘裁判報告，誇張的是，總共出現3次誤判都對公牛不利，卻還是沒有影響公牛111比107逆轉擊敗地主籃網的結果，代表作客的公牛就算面對離譜的主場哨音，還是可以把這場關鍵勝利拿下。

根據聯盟公布這場比賽裁判報告，第1個誤判出現在最後1分12秒，籃網前鋒布魯斯布朗籃下後仰跳投命中，更製造對方打手犯規，也讓籃網追到只差3分，可是布魯斯布朗在啟動跳投之前，就很明顯出現走步違例，可是裁判並未吹哨。

至於第2個誤判，出現在比賽還剩16.8秒，杜蘭特運球突破形成完全空檔，讓他輕鬆切入單手爆扣取分，同樣幫助籃網追到只差3分，問題是杜蘭特在切入之前，先用手臂勾住公牛前鋒德瑞克瓊斯，更讓瓊斯倒地，應該吹判進攻犯規才對。

最後一個誤判則是比較沒有影響比賽結果，籃網前鋒卡麥隆湯瑪斯執行最後一擊之前，明顯還沒下球就移動了，這是一個明顯的走步違例，裁判也放掉了，畢竟當時比賽勝負已定。只是這場比賽3次誤判都對公牛不利，這樣的結果也太「巧」了！