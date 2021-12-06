民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴並逼迫寫下自白書，高嘉瑜律師上午8點已將高遭到逼迫下自白書影片，交給承辦檢察官，新北地檢署表示已收到相關證物，但內容不便說明。高嘉瑜委任律師李永裕表示，上午11點30分將對外說明有哪些補強證據。

日前檢方二度搜索時，在林秉樞入住的馥都飯店房內，搜到一張高嘉瑜的自白書，上頭寫著「高嘉瑜前男友馬文鈺坐領乾薪、詐領助理費、高嘉瑜浪費公帑」，下有高嘉瑜的親自說明，時間註記為2021年11月。

事後高嘉瑜的助理馬文鈺出面開記者會，指控發聲，林秉樞逼迫高嘉瑜簽自白書已非第一次。包括今年6、7月時，林炳書就曾遭林逼迫下下第一次自白書。

第二次就是11月11日晚間，林秉樞在飯店房內爆打高嘉瑜一整夜後。馬文鈺描述，當晚高嘉瑜手機遭沒收還被逼迫戴上口罩、手拿自白書被拍下影片，即使當時高已受重傷，躺在床上說不出話，林秉樞還是大吼氣憤地問「小馬是不是坐領乾薪、自白書是不是自願寫的」。

至於檢警積極尋找中的「白色豆腐頭」下落，馬文鈺也「指引方向」表示，他質疑「林秉樞的備份在李柏璋手上」。馬文鈺說，林秉樞事前都給了李相當多資料，說不定已將「白色豆腐頭」交給李柏璋，檢方應該盡速調查李伯璋部分。