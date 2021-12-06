朝野對反萊豬公投攻防白熱化，執政的民進黨刻意混淆美豬與萊豬的分別，事實上，美豬絕不等於萊豬，許多出口到全球各地的美豬並不含萊劑；此外，過去早有許多醫界、學界針對萊劑的探討，普遍的共識就是萊克多巴胺對人體確實有危害，尤其坐月子婦女等高暴露族群更應當心。

蔡英文總統去年八月底突襲式宣布開放萊豬，引起社會譁然，約一個月後，財團法人台灣法學基金會「醫療法律研究中心」在十月即舉辦「食品的安與不安，萊克多巴胺的昨非今是」，邀集各界專家針對萊劑的藥物結構及健康危害等多元面向進行研討。

萊劑恐危害孕婦、心腎臟疾病患者 示意圖/Shutterstock

亞洲毒理學會理事長、高雄醫學大學藥學院毒理學教授李志恒以毒理學觀點分析萊克多巴胺的副作用指出，國外曾進行萊劑的動物毒性試驗，短期試驗發現可能使心跳加快、睪丸、子宮及脾臟重量減輕，長期試驗則是以心血管疾病為主。

李志恒表示，萊劑目前擬議中的標準尚未將特定族群，如心臟病、慢性腎臟病、老幼等族群納入考慮。有鑑於歐盟及世界上大部分國家仍未同意將瘦肉精使用於畜牧業，顯見萊劑安全性還要更完整及周延的評估。

國內知名的環境毒物研究和健康風險評估專家、成功大學副校長李俊璋也指出，若產婦於坐月子期間每日攝取超過一副腎臟及一副肝臟，就可能超過可接受的風險。基於國人對動物內臟的攝食量較高，飲食習慣與西方大不相同，尤其國人在坐月子時期可能會攝取較大量的猪腎與猪肝，建議應透過宣導及標示降低高暴露族群（坐月子婦女）動物內臟的攝食量，以保障飲食安全。

輔仁大學食品科學系兼任講師文長安則強調，萊克多巴胺藥理作用主要在心、肺，吃萊劑的豬其「心、肺、肝、腎」都被操得很慘，殘留量也可能會比較高，所以豬常可能會有躁鬱、掰咖現象出現，變成一隻不正常的豬。

文長安強調，台灣人豬肉吃的超多，豬肝及豬腎也可能是全世界消耗量最高的地方，官員常說台灣標準與國際同步？但對於國際的範圍是什麼？有做同步的研究及比較分析嗎？等問題，都模糊以對。未來若開放萊豬進口，衷心建議心臟及肝臟功能不佳者，孕婦及老年人都應避免吃含萊劑豬肉。