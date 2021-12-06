晶圓代工廠力積電(6770)今日以49.9元掛牌上市，開盤跳空達78元，上漲28.1元，漲幅達56.31%；早盤最高78.9元，上漲29元。

力積電受惠晶圓代工產能供不應求，報價不斷調漲，今年以來營運高度成長。前11月營收達587.51億元，年增40.76%，前3季稅後淨利約98.92億元，每股純益3.07元。

力積電今天掛牌上市，股價表現強勁，開盤跳空達78元，上漲28.1元，漲幅達56.31%，市值2757億元。