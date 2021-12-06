26歲韓國女偶像權珉娥是女團AOA前成員，去年她自爆遭隊長申智珉霸凌長達10年，導致她3度輕生，精神狀況極度不穩定，之後又數度失控，接連引發爭議，日前珉娥再度爆料自己國中時曾遭性侵，如今嫌犯也已經移送法辦，消息一出，不少網友都要求嫌犯應該要判重刑。

珉娥日前在節目上透露國中時期曾經遭到學長性侵，隨後在IG上發文表示，她已經在朋友的幫助下提交證據，該案從3月就開始調查，如今嫌犯終於落網，「希望他被判應得的罪刑，也希望未來不會再有和我一樣的受害者出現，其實原本因為都已經過了15年了所以早就放棄了，真的很謝謝這麼多幫助我的人。」

對此，釜山警廳也表示：「雖然犯罪行為是發生在2007年，但對當時相關人士進行集中調查，證明了犯罪事實。」消息在當地網路曝光，不少網友都直呼，「一定要被判重刑，垃圾」、「臭小子竟敢對國中生做出這種事情…真心希望他受到應有的懲罰」。

事實上，珉娥3月時就爆料，國中時她就得開始自己賺生活費，有次她陪朋友到陌生的地方去，「在空屋內，被大一歲的男生用啤酒瓶打中頭部後踢了一腳，一直被打，接著被性侵。」當時她因為報警時怕會被發現，只用衣服遮住身上的傷，不想被任何人發現，還加碼表示加害者是「知名人士」。

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