受困民眾撥打110報案紀錄單，110受理人員傳送「簡訊定位網址」後，成功定位迅速掌握報案人案發地點所在位置。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

遭遇危險十萬火急報案，卻緊張到語無倫次講不清楚所在位置，該怎麼辦？彰化縣警察局率全國警政單位之先，建置簡訊報案定位系統，主動傳送簡訊到報案人手機，只要打開手機的GPS定位功能，報案人收到簡訊點開簡訊中的網址，隨即開啟系統定位地圖，讓110勤務指揮中心迅速精準掌握所在位置，派遣員警到場救援或協助。

智慧型行動電話普及，警政署也開發110報案系統APP，可以語音、甚至視訊即時報案，然而前提是仍要下載並安裝APP，在偏僻鄉間或網路訊號不穩之處時，也可能有所延遲，在緊急時刻，民眾遇有事故需警察協助或處理時，主要還是習慣以行動電話撥打110報案。

彰化縣警察局勤務指揮中心巡佐周百煌表示，行動電話發訊是連結撥打人所在地最近的基地台，因此指揮中心尋找其定位，是以基地台位置為主，實際上可能與報案人所處案發地點，還有1、2公里的差距，無法精確定位報案人所在位置。

報案人若正身處山區、海邊、大排水溝、鄉間偏僻道路等，附近無明顯地標，加上本身發生危急需即刻求援，卻太緊張無法清楚說明案發地點，致使110受理員警，耗費較長時間詢問與溝通，錯失第一黃金救援時間，影響民眾生命財產安全。

為了即時展開救援，勤指中心以現有「110報案系統」為基礎，耗時2個月和資訊廠商合作開發、測試，完成縣警局自有的「110簡訊報案定位快捷輔助系統」建置，並已正式啟用。

周百煌說，之前測試期間，就有民眾透過110報案受困海中，不知道身在何處，當時同仁立即回傳定位簡訊，請報案人點開後，成功精準定位其所在位置，隨即通報119及海巡人員前往救援，及時順利完成將人搶救上岸的任務。

由於多數年長者持有智慧手機，不見得會使用下載安裝APP，直接撥打110報案後收到定位簡訊後開啟網址，是最為簡單便捷的方式，縣警局指揮中心強調，110受理人員都會透過電話教學，教導報案人先開啟手機GPS定位功能，讓定位救援更精準即時。