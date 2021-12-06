沙烏地阿拉伯宣布明年1月起將調高銷往亞洲及美國市場的官方原油售價，加上美伊核談判前景不明，受此影響，國際油價周一走高逾2％。

布蘭特2月交貨原油期貨價格周一盤中上漲1.69美元、約2.4％漲幅、到每桶71.57美元。美國西德州期油也走高2.5％到67.92美元。

沙國5日宣布，從明年1月起銷往亞洲與美國市場的所有等級原油的官方售價都將較前一個月上漲80美分。此外美伊恢復核協議的談判上周不見進展，儘管本周將再啟協商，但由於雙方意見差距太大，外界並不抱任何期望。